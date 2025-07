Cinque per mille: la comunità islamica raddoppia le preferenze, Caritas in calo

La Piacenza dal volto più etnico si ritrova anche nei numeri dell'Agenzia delle entrate. Infatti, l'Associazione Comunità islamica di Piacenza ha visto raddoppiare il numero di contribuenti che hanno deciso di destinarle il loro 5 per mille. Se nel 2017, l'associazione raccoglieva soltanto 251 scelte e l'equivalente di 3.461,68 euro, oggi, le ultime cifre riferite al 2024 ci raccontano di 509 scelte e un totale in euro pari a 8.087,36. Viceversa, risultano in leggero calo le scelte rivolte ad alcune realtà afferenti all'area cattolica. La Caritas Diocesana di Piacenza e Bobbio, pur avendo raccolto il quarto maggiore importo di tutto il piacentino (28.428,62 euro), è stata scelta da 698 contribuenti. Un dato inferiore rispetto a quello riferito all'anno finanziario 2023 (830 scelte e un importo superiore ai 32 mila euro) e all'anno finanziario 2022 (925 scelte e un importo superiore ai 37mila euro).