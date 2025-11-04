Cisl, una maratona per la pace la staffetta partita da Piacenza

Di corsa, tutti insieme verso l'unico obiettivo della pace nel mondo. È partita ieri mattina da Piacenza la simbolica “Maratona per la Pace” organizzata dalla Cisl dell'Emilia Romagna, una staffetta regionale che in una quarantina di tappe porterà il messaggio di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza e delle istituzioni. Punto di ritrovo la sede della Cisl di Parma e Piacenza di via Cella con una trentina circa di partecipanti ad alzare il sipario sull'iniziativa che è proseguita in diversi punti della provincia e che continuerà nel resto della regione con l'arrivo previsto a Bologna venerdì 7 novembre. Presente anche la presidente del Consiglio Comunale di Piacenza Paola Gazzolo che ha dato il via ricevendo dalle mani di Michele Vaghini, segretario generale Cisl Parma e Piacenza, la Carta Fondamentale dei Diritti dell'Uomo.