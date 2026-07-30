Città sempre più cardioprotetta, nuovi Dae per la polizia municipale

Il Comune di Piacenza rafforza la rete di primo soccorso sul territorio grazie alla nuova fornitura di Defibrillatori Automatici Esterni (DAE) curata dall’Ufficio Economato e alla contestuale riorganizzazione strategica dei dispositivi in dotazione al Comando della Polizia Locale, anche a seguito del recente rinnovo del parco veicoli.

L’incremento del numero complessivo di apparecchi ha consentito di coprire capillarmente sia le sedi operative della Polizia Locale che i mezzi in servizio attivo sul territorio, installando due nuovi DAE presso le sedi di via Rio Farnese e largo Erfurt.

Al Comando di via Rogerio, la protezione è raddoppiata: un dispositivo fisso è attivo nell'atrio principale per i dipendenti e la cittadinanza, mentre un secondo DAE è posizionato nella Sala Operativa, pronto all'uso per gli operatori.

Si tratta di DAE di ultima generazione dalle dimensioni particolarmente ridotte, studiati appositamente per le unità dinamiche su due ruote. Destinati alle pattuglie Bike Patrol del Reparto Monumentale e alle pattuglie dell’Ufficio Motociclisti, questi strumenti consentono agli agenti di muoversi con la massima agilità anche nel traffico più congestionato o nelle zone pedonali, riducendo drasticamente i tempi di intervento e portando il soccorso salvavita dove i mezzi tradizionali arrivano con più difficoltà.

Visto l’incremento di incidenti stradali durante l’anno, anche con feriti, il Comune ha deciso di equipaggiare la quasi totalità dei mezzi di pattuglia con un DAE a bordo per interventi tempestivi in strada, prevedendone anche uno di scorta per le fasi di manutenzione.