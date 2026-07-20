Città sorvegliata da 18 nuove telecamere: progetti pronti, ora 4 mesi per installarle

Si avvicina la nuova copertura di videosorveglianza della città. Il progetto esecutivo per le diciotto telecamere da installare è stato approvato dal Comune: il tempo di aggiudicare i lavori e in quattro mesi dalla consegna - questo il cronoprogramma - è attesa al traguardo un’opera che costa 250mila euro e gode di 90mila euro di co-finanziamento ministeriale nell’ambito dell’intervento denominato “Sicurezza della città: tra centro, movida e frazioni periferiche” (v. “Libertà” del 19 novembre scorso).

Il progetto esecutivo è firmato Wepro srl, società della provincia di Firenze che ha avuto dal Comune l’affidamento (compenso di 30mila euro) anche dei servizi di direzione tecnica e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del cantiere. L’intervento vede, a monte, la sottoscrizione tra Comune e Prefettura dei “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana”, che hanno l’obiettivo di «prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria attraverso servizi, interventi di prossimità e l’installazione di sistemi di videosorveglianza».