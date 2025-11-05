Cittadella, Comune e Gps in tribunale: la giudice deciderà se il cantiere resta sospeso

C’è attesa per capire se il cantiere di piazza Cittadella potrà ripartire oppure no. La giudice Maddalena Ghisolfi si è riservata la decisione sull’istanza presentata da Pc Parcheggi–Gps per chiedere la sospensiva della risoluzione del contratto di concessione per la realizzazione del parcheggio e la gestione degli stalli blu in città. Ieri mattina, in tribunale, si è tenuta l’udienza in contraddittorio, alla presenza della sindaca Katia Tarasconi accompagnata dai legali del Comune. Da ora in avanti la pronuncia può arrivare in qualsiasi momento.

Al centro del contenzioso, il provvedimento con cui il Comune ha imposto al concessionario la riconsegna dell’area di cantiere e dei parcometri entro il 13 ottobre. La decisione di ieri segue infatti il repentino cambio di scenario avvenuto un mese fa. Solo 48 ore prima, la giudice aveva rigettato la richiesta di Piacenza Parcheggi-Gps di sospendere la risoluzione “inaudita altera parte”, cioè senza ascoltare il Comune. In quel primo decreto, datato 3 ottobre ma depositato il 6, si spiegava che la questione richiedeva una «trattazione approfondita » e che la convocazione del contraddittorio non avrebbe compromesso l’esito finale.