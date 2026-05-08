Cittadella, il Comune intima a Gps la riconsegna di area, parcometri e rimozioni

La riconsegna dell’area di cantiere e dei parcometri entro metà maggio, dei mezzi per la rimozione forzata entro la prima decade di giugno. E’ lo scadenzario indicato dal Comune a Gps-Piacenza Parcheggi.

Non sono tardati ad arrivare gli effetti dell’ultimo pronunciamento giudiziario sull’appalto di piazza Cittadella. L’ordinanza del Tribunale (giudice Antonino Fazio) che una settimana fa, respingendo l’ennesima richiesta di sospensiva del concessionario, ha rifornito di efficacia la risoluzione contrattuale decisa dal Comune la scorsa estate e la connessa restituzione di aree e servizi inclusi nell’appalto vinto da Gps nel 2012 è stata seguita a strettissimo giro da una richiesta di atti esecutivi che il Comune ha ritenuto automatica conseguenza. Ecco, dunque, che, nonostante la pendenza, davanti ad altro giudice del Tribunale (Alessandro Rago), del pronunciamento di merito, il concessionario ha ricevuto l’avviso di riconsegna.