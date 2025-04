Claudio Pelizzeni: «Da dieci anni in viaggio per il mondo insieme al diabete»

"Ero profondamente insoddisfatto della vita che facevo, viaggiare mi ha permesso di scoprire forze e opportunità anche grazie al diabete". Sono le parole di Claudio Pelizzeni, travel blogger piacentino che si è raccontato durante il convegno promosso da Adp, associazione diabetici Piacenza nell'agriturismo Boschi Celati. Pelizzeni, noto fondatore del travel blog "Trip Therapy", negli ultimi dieci anni ha dimostrato come il diabete di tipo 1 non sia un ostacolo insormontabile per realizzare i propri sogni. Nel 2014, ha intrapreso un viaggio del mondo in mille giorni percorrendo oltre 48.000 km senza mai utilizzare aerei.

Una vita in viaggio tra emozioni, incontri e avventure uniche in compagnia del diabete. "La grande curiosità che ho verso il mondo mi ha spinto oltre ogni difficoltà" spiega Pelizzeni che nel prossimo futuro ha in programma un'avventura tra Maldive, Giappone e Papua Nuova Guinea. Il desiderio di conoscere nuove culture e luoghi lontani vince su tutto, ma il viaggiatore seriale resta sempre legato alla provincia dov'è nato e cresciuto: "Trovo molta pace tra le colline e le montagne dell'alta Val Trebbia e dell'alta Val Tidone - conferma -, naturalmente solo nei giorni feriali, perché nei festivi preferisco lasciare quelle zone alle orde di turisti che arrivano da ovunque".

Sui social e nei suoi blog Pelizzeni affronta anche la tematica del diabete in viaggio: "Ho riscontrato le maggiori difficoltà negli Stati Uniti perché il junk food (cibo spazzatura, ndr) impatta in maniera pesante su chi ha il diabete”. La meta più sorprendente? “Il Nepal – risponde – dove ho instaurato i rapporti umani più forti e duraturi in questi dieci anni di viaggio”.

Il convegno di Adp

"Non ho mai voluto che il diabete decidesse per me - precisa Pelizzeni -. Volevo dimostrare, soprattutto a me stesso, che anche con una malattia cronica si può vivere pienamente, con coraggio e curiosità”. Durante l’incontro, il travel blogger ha anche parlato delle sue iniziative più recenti, tra cui la co-fondazione del progetto "Si Vola", che punta a rendere il viaggio più accessibile a tutti, anche a chi convive con fragilità.

Ma la serata non è stata solo un racconto di esperienze personali: spazio anche alla scienza e all’innovazione con la presentazione del Progetto Serena , un’iniziativa che studia e promuove l’utilizzo dei cani allerta diabete, addestrati per riconoscere precocemente le variazioni glicemiche nei pazienti.

“Questi momenti sono fondamentali per sentirsi parte di una comunità, per sapere che non si è soli - sottolinea Carlo Fantini, presidente dell’associazione Diabetici Piacenza -. Grazie a Claudio e a tutte le realtà coinvolte, oggi abbiamo ascoltato parole che ispirano, e conosciuto strumenti che salvano la vita”.