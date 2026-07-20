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Coleottero nipponico, aumentano le catture: sorvegliati i vigneti

Fenomeno sotto controllo, ma tecnici e agricoltori invitano a mantenere alta l’attenzione

Redazione Online
|4 ore fa
Coleottero nipponico, aumentano le catture: sorvegliati i vigneti
1 MIN DI LETTURA
L’invasione dei coleotteri giapponesi si appresta a colpire anche il territorio piacentino, ma per il momento Coldiretti Piacenza tranquillizza gli agricoltori. «Se fino a poco tempo fa la presenza dell’insetto alieno era concentrata soprattutto nelle aree di confine con il Pavese, quest’anno la situazione è profondamente cambiata», affermano i rappresentanti di Coldiretti. Complice di questa invasione potrebbe essere il gran caldo che colpisce la Pianura Padana con picchi di oltre 40 gradi. I numeri confermano la crescita del fenomeno: nel 2026 sono già state effettuate circa 30mila catture e, a fine stagione, si potrebbe superare quota 70mila.
Seppur la situazione locale non desti preoccupazione, in Lombardia la vicenda è molto più critica: vengono catturati milioni di esemplari, con danni soprattutto a frutteti, vigneti, soia e mais. Tra le colture più attrattive figura la vite.
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