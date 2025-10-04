Collasso della diga del Molato. Ma è una simulazione
L'esercitazione è in programma per giovedì 9 ottobre. Sarà un modo per la Protezione civile di mettere alla prova la propria capacità di intervento
Mariangela Milani
|1 ora fa
Giovedì 9 ottobre verrà simulato il collasso della diga del Molato, durante una maxi operazione nell’ambito degli eventi organizzati in occasione della Settimana nazionale della Protezione civile.
In Emilia-Romagna le iniziative prenderanno il via martedì 7 con la prima di quattro nuove esercitazioni del sistema di allarme pubblico IT-Alert tra cui il collasso della diga di Suviana di Enel Green Power nel Bolognese, a cui seguirà giovedì 9 un’analoga simulazione che riguarderà per l’appunto la diga di Molato, nel territorio di Alta Val Tidone.
Sarà un modo per la Protezione civile di mettere alla prova la propria capacità di intervento. La diga del Molato può invasare oltre 8 milioni di metri cubi di acqua. Il suo collasso aprirebbe scenari di grave emergenza con ricadute per tutta la vallata, che la Protezione civile deve essere in grado di gestire.
