Collina "sbancata", il Comune di Rivergaro stoppa il cantiere

Un’intera collina sbancata che sarebbe risultata senza autorizzazione, una strada di 200 metri realizzata ex novo senza titolo - è quanto sarebbe stato rilevato dal Comune - e decine di piante abbattute senza perizia: per questo il Comune di Rivergaro ha disposto la sospensione immediata di alcuni lavori edili in corso in una proprietà privata in una località lungo la Provinciale 55. Secondo i rilievi, in sostanza, ci sarebbero forti difformità tra il progetto approvato e quanto realizzato. I lavori, ufficialmente per il rifacimento di un muretto, avrebbero invece modificato il versante con ampi scavi e nuovi muri in cemento su aree non autorizzate, inclusa la costruzione della strada interna.

Dopo una segnalazione, la polizia locale e l’ufficio tecnico hanno effettuato un sopralluogo. Le criticità rilevate riguarderebbero l’assenza di autorizzazioni per sbancamenti, muri e strada, oltre alla mancanza di una perizia agronomica per l’abbattimento delle piante e del parere della commissione paesaggistica. L’ordinanza di sospensione sarà seguita da ulteriori accertamenti giudiziari e da un possibile provvedimento nei confronti del proprietario.