Colpo di sonno e sbandata: auto si ribalta in A1

Fortunatamente i due giovani che erano a bordo stanno bene

Redazione
|1 ora fa
1 MIN DI LETTURA
Incidente nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 dicembre sulla autostrada A1. Verso le 4.30, forse a causa di un colpo di sonno, un'auto ha sbandato e si è ribaltata finendo la sua corsa a lato della carreggiata. A bordo due giovani di 30 anni, che non hanno riportato ferite. Su posto sono intervenuti i vigili del fuoco, intervenuta un'automedica e l'ambulanza della Croce rossa. I primi soccorsi sono stati prestati dalle auto in transito.

