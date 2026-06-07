Con “Anfratti di anime gemelle” l'associazione Nuovi Viaggiatori ricorda Renato Zurla

L'associazione Nuovi Viaggiatori ha ricordato il suo ex vicepresidente Renato Zurla a pochi mesi dalla scomparsa con la presentazione del libro “Anfratti di anime gemelle” alla Galleria Biffi Arte. Volume scritto dallo stesso Zurla e dall'autore Mauro Martini, un viaggio alla scoperta di un rapporto di amicizia. Presenti all'incontro la presidente dell'associazione Adele Boncordo e il vicepresidente Gaetano Rizzuto insieme ad Anna Leonida che hanno reso omaggio a Zurla mostrando al pubblico fotografie del percorso che aveva svolto all'interno dei Nuovi Viaggiatori, un impegno mantenuto con questa realtà fino all'ultimo giorno possibile.

«Una una storia di amicizia - ha detto Martini - tra due personaggi di nome Carlo e Mario che saremmo Renato e io, declinata in due modi diversi: Renato ha scritto la parte del percorso di questo rapporto e la sua attualità, mentre io mi sono dedicato alla sezione romanzata e meno giocata sul presente. In generale è dunque un viaggio all'interno di un'amicizia che pian piano viene a galla ed esplode, un libro al quale Renato ha tenuto molto. Ne aveva già scritto un altro, “Osare la speranza”, che aveva presentato lo scorso anno, e ora sto ultimando il nuovo che avevamo iniziato insieme e che sarà sulla gioventù e il nostro rapporto con i giovani che per noi sono il futuro del mondo». Il ricavato delle vendite del libro verrà interamente devoluto all'associazione che si occupa di turismo sostenibile.