Maltempo con vento e grandine in tutta la provincia: video e foto

Fenomeni di maltempo su gran parte della provincia di Piacenza dal primo pomeriggio di oggi stanno guastando la festività del Due Giugno. In particolare una fascia temporalesca ha interessato i territori lungo il Po dove il forte vento ha fatto cadere diversi rami creando intralcio sulle strade. In alcune zone, come ad esempio Monticelli, sono cadute brevi tempeste di grandine (il video è di Nicolina Magistrali). Chicchi grossi come ciliegie hanno allertato la Protezione civile. A Monticelli il sindaco Gimmi Distante ha usato il suo canale social per invitare i cittadini a segnalare ogni criticità ai Vigili del Fuoco e ai carabinieri. Vento anche in città dove i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire in varie vie per la caduta di rami fortunatamente di piccole dimensioni.

A causa del maltempo in città sono state annullate tutte le iniziative collaterali della Festa della Repubblica previste dalle 14,30 in poi.

Oltre alla serata danzante con l'orchestra Matteo Bensì (con il punto ristoro in piazzetta Pescheria), è annullata anche la proiezione dell'evento in diretta dal Quirinale presso la sala Cattivelli del Municipio. Nessuna variazione, invece, per l'ingresso ai Musei di Palazzo Farnese al costo speciale di 1 euro, così come per la possibilità di visitare Palazzo Gotico sino alle 18.