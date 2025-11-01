Con i tappi di plastica donato un "gongolo" all'ospedale di Castello

Con ben 1.270 chilogrammi di plastica differenziata è stato possibile aiutare il reparto di medicina interna dell'ospedale di Castelsangiovanni. La plastica, raccolta grazie ad una catena di solidarietà da privati, operatori della medicina e della dialisi con anche il supporto del personale della portineria dell'ospedale, ha consentito di acquistare un "gongolo". Una sorta di seduta che aiuta i pazienti allettati a stare seduti senza scendere dal letto. Una ditta di Sarmato ha corrisposto in cambio di oltre mille e 200 chili di plastica raccolti la somma che è stata poi spesa per acquistare il presidio. La raccolta ancora prosegue visto che le necessità sono sempre tante.