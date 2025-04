Con un coltello sotto casa della ex da cui doveva stare alla larga: arrestato

Si aggira con un coltello attorno alla casa dell'ex fidanzata da cui doveva stare alla larga. Così imponevano le misure cautelari per stalking a cui l'uomo, un 41enne, era sottoposto dallo scorso 30 gennaio. Eppure non solo non ha ottemperato a questo obbligo e neppure al divieto di dimora nel Comune della Bassa Piacentina in cui lei vive, ma si è anche messo più volte a citofonare all'abitazione della donna. Così ora l'uomo è finito in cella.

A sorprenderlo a un centinaio di metri dalla casa della giovane sono stati, lo scorso 4 aprile, i carabinieri che gli hanno trovato in tasca un coltello lungo complessivamente 20 centimetri e con una lama di 9 centimetri. Ed ora il Gip del Tribunale di Piacenza, in conseguenza di questo suo comportamento, ha firmato un’ordinanza di aggravamento delle misure cautelari a cui era già sottoposto e che risulta avere continuamente violato. Queste misure sono state così trasformate in custodia cautelare in carcere.

L’uomo, già destinatario dal 30 gennaio scorso di un divieto di avvicinamento alla donna, del divieto di dimora in un Comune della Bassa e dell’obbligo di firma in una stazione dei carabinieri in provincia di Modena dove aveva residenza, ha violato tutte e tre queste prescrizioni. Ha continuato a vivere nello stesso comune in cui non avrebbe potuto mettere piede e si è recato più volte nei pressi dell’abitazione della giovane e non si è mai presentato ai militari dell'Arma presso dei quali si sarebbe dovuto recare ogni giorno a firmare.

Il giudice ha ritenuto che queste continue violazioni dimostrino una totale indifferenza alle prescrizioni dell’autorità giudiziaria e facciano ritenere troppo alto il rischio di una recidiva per poter optare ancora per soluzioni alternative alla detenzione. Per questo il 41enne è stato raggiunto dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere. I carabinieri lo hanno così rintracciato ed hanno eseguito l’arresto, portandolo al carcere delle Novate a disposizione dell’autorità giudiziaria.