Conclusa la demolizione dell'ex scuola di Roncaglia

Sono conclusi i lavori di demolizione della ex scuola di Roncaglia risalente all’inizio del Novecento e dichiarata inagibile tre anni fa. A giugno 2013 la scuola era stata chiusa per carenza di alunni, un anno più tardi però era rinata grazie all’iniziativa dell’Associazione “L’angolo dei bambini e dei ragazzi”. Dopo la dichiarazione di inagibilità, a distanza di qualche anno è arrivata anche la demolizione.

«Abbiamo iniziato l’opera di demolizione all’inizio della settimana – spiega l’assessore Matteo Bongiorni – l’intervento si inserisce nell’alveo delle opere compensative che Akno Business Park realizzerà e che sono il frutto di convenzione sottoscritta nel 2020 tra l'amministrazione comunale e la società attuatrice della lottizzazione "AP12 Mandelli" a Roncaglia. È anche previsto un ulteriore stanziamento di 250 mila euro, sempre a carico del privato, che servirà per la ricostruzione. Nel dicembre 2024 abbiamo candidato il progetto - denominato "Riconnettere Roncaglia" - a un bando regionale di cui ancora non è stato reso noto l'esito, chiedendo fondi per ulteriori 500 mila euro, rispetto ai quali i 250 mila già stanziati da Akno coprirebbero il cofinanziamento comunale».

L’obiettivo è quello di realizzare un nuovo edificio polifunzionale che potrebbe ospitare anche un ambulatorio medico oltre a una sala riunioni: «L’idea è quella di installare un prefabbricato improntato alla massima sostenibilità ambientale ed efficienza energetica – sottolinea Bongiorni – da qui si riparte per riprogrammare il futuro dell'area, coinvolgendo naturalmente le comunità residenti».

Nell'ambito delle compensazioni Akno, si è conclusa nelle scorse settimane anche la nuova rotatoria realizzata all'intersezione tra le vie Solenghi, Calpurnia e Strada alla Volpara, opera compiuta soprattutto in un'ottica di miglioramento della sicurezza stradale e della viabilità.