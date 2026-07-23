Conservatorio Nicolini, pioggia di premi per i giovani pianisti

Una straordinaria serie di successi conferma l'eccellenza della scuola pianistica del Conservatorio Nicolini. I giovani studenti dell'istituto si sono distinti in alcuni tra i più importanti concorsi pianistici nazionali e internazionali, conquistando primi premi, premi assoluti e prestigiosi riconoscimenti che testimoniano il valore del percorso formativo svolto all'interno del Conservatorio.

Tra gli allievi della docente Maria Grazia Petrali spicca il brillante risultato della giovane pianista Ziqi Zhang, che ha ottenuto il Primo Premio sia al Concorso Pianistico di Riccione sia al Concorso Val Tidone, confermando una crescita artistica di grande rilievo. Importante anche l'affermazione di Elisa Bellin, vincitrice del Primo Premio al Concorso Internazionale "Desderi" di Castell'Alfero (Asti), mentre Leonardo Ario Soressi si è aggiudicato il Primo Premio Assoluto al Concorso Nazionale "J. S. Bach" di Sestri Levante. A completare questo straordinario quadro di successi è Matteo Grecchi, anch'egli vincitore del Primo Premio al Concorso Pianistico di Riccione.

Ottimo risultato anche per Andrea Serena, allievo della docente Paola del Giudice, che ha conquistato il Primo Premio Assoluto al Concorso "La Rosa" di Buccinasco, distinguendosi per qualità interpretativa e maturità musicale.

Non sono da meno le allieve della docente Chiara Cipelli, protagoniste di importanti riconoscimenti in competizioni di alto livello. Asia Scaglia ha ottenuto il Secondo Premio al Concorso Allegro Molto di Mozzate e il Terzo Premio al Concorso Pianistico Internazionale "Maria Golia" di Agliè (Torino), dimostrando continuità di risultati e notevoli capacità esecutive. Nicole Gavetta, invece, ha conquistato il Secondo Premio nello stesso prestigioso Concorso Pianistico Internazionale "Maria Golia", confermando il valore della preparazione ricevuta.

«I successi ottenuti dai nostri studenti sono motivo di grande soddisfazione per tutto il Conservatorio Nicolini», sottolinea il presidente dell’università musicale piacentina Massimo Trespidi. «Ogni premio rappresenta il frutto del talento dei ragazzi, ma anche dell'impegno quotidiano dei docenti che li accompagnano nel loro percorso di crescita. Questi risultati confermano la qualità della nostra offerta formativa e il ruolo del Conservatorio come punto di riferimento per la formazione musicale delle nuove generazioni.»

Sulla stessa linea il direttore Roberto Solci: «Vedere giovani musicisti distinguersi in concorsi nazionali e internazionali è la migliore testimonianza della serietà e dell'efficacia del lavoro svolto all'interno del Conservatorio. Dietro ogni riconoscimento ci sono ore di studio, passione, dedizione e un costante dialogo tra studenti e insegnanti. A tutti loro vanno le più sincere congratulazioni, con l'augurio che questi prestigiosi risultati rappresentino solo l'inizio di un percorso artistico ricco di ulteriori soddisfazioni.»