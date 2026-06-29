Conto alla rovescia per gli otto Comprensivi, la “rosa” dei presidi per 8.700 studenti

Continuità, qualità e innovazione. Il provveditore agli studi Andrea Grossi ribadisce i tre obiettivi che tengono idealmente a battesimo la nascita dei primi otto Istituti comprensivi di Piacenza a settembre. Ottomila e ottocento studenti circa coinvolti, migliaia di docenti e ata al lavoro dal primo settembre per il successivo avvio della macchina, in un conto alla rovescia che si va facendo vorticoso e i nomi dei nuovi dirigenti alla guida degli Ic piacentini che saranno resi noti entro la metà di luglio.

In molti casi si tratterà di conferme ma potrebbero esserci delle sorprese. E c’è di più. Grossi ha annunciato la realizzazione del “Manifesto educativo degli Istituti Comprensivi di Piacenza”, il documento che definirà i valori e l’identità dei nuovi istituti. Il percorso, promosso dall’Ufficio Scolastico Territoriale in sinergia con il Comune di Piacenza e guidato dal professor Pierpaolo Triani, ordinario dell’Università Cattolica di Piacenza, ha coinvolto oltre 70 docenti delle scuole dell’infanzia, elementari e medie della città. Dopo mesi di confronto e formazione, il lavoro si è sviluppato in quattro fasi: dall’ascolto delle esperienze delle scuole ai laboratori di “Learning the Future”, fino alla stesura condivisa del Manifesto e alla sua futura applicazione nei nuovi istituti.