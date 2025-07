Contratto di solidarietà per i lavoratori di Mcm

Nuovi sviluppi per la situazione che riguarda l'azienda Rifa Mcm di Vigolzone e Roveleto di Cadeo. Da oggi, 21 luglio 2025, fino a gennaio 2026 partirà il contratto di solidarietà per i lavoratori.

Giovedì scorso tutti e 300 i dipendenti si sono riuniti in assemblea insieme ai sindacati di categoria Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uilm e le rsu dove si è deciso che da oggi sarà richiesto l'intervento del contratto di solidarietà per un periodo di sei mesi. Questo significa che sarà ridotto per tutti l'orario di lavoro, ma tutti continueranno a lavorare e riceveranno lo stipendio che, anche se non totale, sarà garantito all'80%.

Una situazione temporanea, individuata per dare una prospettiva a medio termine ai lavoratori aspettando che venga chiarito quale potrà essere il destino dell'azienda, che ha due siti produttivi, uno a Vigolzone, sua storica sede, e uno a Roveleto di Cadeo. La notizia, mai confermata dalla proprietà, il gruppo cinese Rifa che dal 2014 la detiene al 100%, è quella di un'istanza di fallimento dell'azienda.