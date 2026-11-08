Controlli a tappeto, 326 identificati. Ruba alcolici e cibo, fermata dopo un inseguimento

Nel corso dell'ultima settimana le forze dell'ordine hanno identificato complessivamente 326 persone, di cui 80 con precedenti di polizia, e controllato 76 veicoli. Una donna di 46 anni è stata inoltre denunciata per tentato furto in un centro commerciale.

È il bilancio delle operazioni disposte dalla Questura di Piacenza per rafforzare la vigilanza in diverse aree della città, dal centro storico alla zona della stazione ferroviaria.

Controlli dalla stazione al Pubblico Passeggio

I servizi, disposti con ordinanza del questore, hanno interessato il Pubblico Passeggio, viale Patrioti, piazza Cavalli, centro storico, stazione ferroviaria e zone limitrofe, piazzale Roma, via Emilia Pavese e vicolo Edilizia.

Alle operazioni hanno partecipato anche le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, che insieme al personale della Questura hanno identificato 196 persone, 69 delle quali con precedenti di polizia, e controllato 76 veicoli.

Ruba alcolici e alimentari, denunciata una 46enne

Durante i controlli una donna di 46 anni è stata denunciata per tentato furto in un centro commerciale.

Secondo quanto riferito dalla Questura, aveva nascosto nello zaino bottiglie di alcolici e generi alimentari, cercando poi di superare le casse senza pagare. Fermata dopo un inseguimento da parte di un finanziere, è stata accompagnata negli uffici di polizia e denunciata.

Movida sotto osservazione, 130 identificati

Un ulteriore servizio straordinario è stato organizzato nella serata di sabato 7 novembre nelle zone della movida piacentina, secondo quanto stabilito dal prefetto in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

All'operazione hanno partecipato gli agenti della Questura, i carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale.

Il bilancio è di 130 persone identificate, di cui 11 con precedenti di polizia, e quattro esercizi commerciali controllati.

Le verifiche rientrano nell'attività di presidio e controllo del territorio svolta dalle forze dell'ordine nelle aree maggiormente frequentate della città.