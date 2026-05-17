Controlli a tappeto tra quartieri e movida coordinati dalla questura: 150 identificati nel territorio di Piacenza

Sono state 150 le persone identificate sul territorio di Piacenza nel corso dell'ultima settimana, durante una serie di operazioni straordinarie ad alto impatto nate per garantire la sicurezza urbana e il monitoraggio dei luoghi di aggregazione notturna. Il bilancio complessivo dell'attività fotografa un'intensa sinergia tra le diverse forze dell'ordine cittadine, capaci di setacciare capillarmente sia i quartieri più sensibili sia i locali pubblici della movida, portando alla luce anche un numero rilevante di soggetti già noti agli archivi giudiziari: ben 49 delle persone controllate sono risultate infatti avere precedenti di polizia a proprio carico.

La prima tranche di interventi si è sviluppata lungo l'arco dell'intera settimana, in esecuzione di una specifica ordinanza del Questore di Piacenza. Le attività si sono concentrate su aree strategiche della città, spesso al centro delle segnalazioni dei residenti per fenomeni di degrado o microcriminalità. Sotto la lente d'ingrandimento degli agenti sono finite la zona della stazione ferroviaria e le sue vie limitrofe, oltre a via Colombo, via Roma, viale Dante, via Alberoni e l'area del viale Pubblico Passeggio.

Per garantire la massima efficacia operativa, il personale della Questura locale è stato affiancato dagli equipaggi specializzati del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia. Questa prima fase del piano di sicurezza ha permesso di identificare 78 persone – tra cui 21 con precedenti di polizia – e di sottoporre a verifiche stradali 14 veicoli.

Il secondo filone dell'attività si è concentrato nella serata di sabato, seguendo le linee guida tracciate dal Prefetto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. In questo caso l'obiettivo primario è stato il monitoraggio della movida piacentina, per prevenire eccessi e garantire il rispetto delle regole all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi.



L'operazione interforze ha visto scendere in campo un dispositivo composto da 11 operatori, appartenenti alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri e alla Polizia Locale. I controlli, partiti dai locali commerciali di viale Dante, si sono poi estesi a macchia d'olio verso il Pubblico Passeggio, corso Europa e via Emilia Pavese.

Nello specifico della sola serata di sabato, i controlli hanno riguardato 3 esercizi commerciali e 9 veicoli. Le persone identificate sono state 72, con un'incidenza particolarmente alta di soggetti già noti alle forze dell'ordine: ben 28 sono risultati avere precedenti di polizia. I servizi di vigilanza proseguiranno anche nei prossimi giorni per assicurare la tranquillità dei cittadini e degli stessi avventori dei locali.