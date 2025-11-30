Controlli alle Novate: sequestrati droga e un cellulare

Operazione all’alba di ieri, sabato 9 novembre, nella Casa circondariale delle Novate, dove la polizia penitenziaria ha condotto una vasta perquisizione straordinaria all’interno dei reparti. L’intervento, scattato attorno alle 4 del mattino, ha impegnato decine di agenti provenienti da più istituti della regione, tra cui anche personale da Parma supportato da unità cinofile. Un dispiegamento significativo, soprattutto alla luce delle croniche carenze di organico che da tempo interessano il carcere piacentino.

Nel corso dei controlli gli agenti hanno sequestrato un telefono cellulare, rinvenuto nella cosiddetta saletta della socialità, e 56 grammi di sostanza stupefacente. La droga era nascosta nella bocca di un detenuto, ora segnalato all’autorità giudiziaria e a rischio denuncia per detenzione ai fini di spaccio. Un risultato che, secondo le sigle sindacali, conferma la fragilità del sistema di sicurezza interno e la difficoltà crescente nel contrastare l’ingresso di materiali illeciti.