Controlli antidroga nei pressi delle scuole, il cane fiuta sostanza sospetta

Cinque grammi di sostanza sospetta, di presunta natura stupefacente, sono stati trovati dagli agenti di polizia della Questura di Piacenza, assieme alle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Emilia-Romagna e all'unità cinofila della Questura di Milano, durante un controllo presso il giardino pubblico in Via Negri. La sostanza è stata fiutata dall'unità cinofila nei pressi della torretta gioco per bambini, ed è stata posta sotto sequestro. Gli agenti hanno anche proceduto alla identificazione dei ragazzi presenti in quel momento.

I controlli - finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici e delle zone densamente frequentate dagli studenti prima dell'orario di ingresso - sono stati effettuati in zona Cheope (via IV Novembre, via Tononi e giardinetti nei pressi dell'Istituto Marconi), nel giardino pubblico 'Carlo Alberto dalla Chiesa' (sito in via Negri/via Ancillotti) e in Via Cavour nei pressi dell'Istituto Romagnosi.