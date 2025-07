Controlli negli esercizi commerciali: otto sanzioni per migliaia di euro

Otto sanzioni amministrative, per un valore complessivo di diverse migliaia di euro, relative alla mancata esposizione dei prezzi, all’assenza di direttore tecnico, mancate corresponsione di tasse nonché l’accensione delle macchinette videopoker prima dell’orario consentito. Sono le violazioni alle normative vigenti, riscontrate durante i controlli effettuati dalla Questura di Piacenza, congiuntamente con la Guardia di Finanza Comando provinciale di Piacenza, nella mattinata di giovedì 31 luglio, nel corso dei quali sono stati controllati una decina di esercizi commerciali, tra cui bar, negozi di alimentari, barberie e ristoranti.

Inoltre sono state identificate 51 persone, di cui circa la metà pregiudicate.

In particolare, i controlli interforze si sono concentrati nella zona limitrofa alla Stazione Ferroviaria ed in via Colombo, ed hanno permesso di coniugare una serie di diverse competenze al fine di evitare il formarsi di sacche di illegalità nella città. Ai controlli hanno preso parte una ventina di operatori, appartenenti alle Volanti, alla Divisione Polizia Amministrativa, alla Squadra Mobile, al Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, agli operatori della Polizia Locale congiuntamente con la Guardia di Finanza, in ausilio con il cane antidroga.