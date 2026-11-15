Controlli straordinari nelle zone della movida: identificate 265 persone e verificati 8 locali

Controlli straordinari nelle zone della movida e in diversi quartieri di Piacenza. Nel corso dell'ultima settimana le forze dell'ordine hanno identificato complessivamente 265 persone, di cui 65 con precedenti di polizia, controllato 65 veicoli e verificato 8 esercizi commerciali.

I controlli durante la settimana

Su disposizione del questore, le pattuglie della polizia hanno effettuato controlli in diverse zone della città: Pubblico Passeggio, viale Patrioti, piazza Cavalli, centro storico, stazione ferroviaria e aree limitrofe, piazzale Roma, via Emilia Pavese, vicolo Barozzieri e vicolo Edilizia.

Le operazioni, svolte dal personale della Questura con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, hanno portato all'identificazione di 129 persone, di cui 44 con precedenti di polizia, e al controllo di 50 veicoli.

Sabato sera verifiche nei locali della movida

Un ulteriore servizio straordinario è stato organizzato nella serata di sabato 14 novembre, secondo quanto stabilito dal prefetto in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

All'operazione hanno partecipato 19 operatori della Questura, della Polizia Stradale, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

I controlli, concentrati nelle zone della movida piacentina, hanno interessato 136 persone, di cui 21 con precedenti di polizia, 8 esercizi commerciali e 15 veicoli.