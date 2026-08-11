Controlli su e-bike e monopattini, 5 su 7 fuori norma | VIDEO DEI TEST

Diciotto sanzioni contestate, cinque conducenti nei guai. E' il bilancio di una giornata di controlli incentrati su e-bike e monopattini, che la polizia locale di Piacenza ha condotto la scorsa settimana nell'ambito dell'attività di presidio del territorio, utilizzando in via sperimentale un nuovo strumento messo a disposizione dall'azienda fornitrice Miprotek: un banco prova che consente di verificare le caratteristiche tecniche e le prestazioni dei mezzi, individuando eventuali modifiche che ne alterino prestazioni e potenzialità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

«I risultati sono significativi», spiegano dal Comando di via Rogerio: 5 veicoli su 7 sottoposti al controllo sono risultati non conformi alle regole. Diciotto, complessivamente, le sanzioni elevate: tra queste, oltre a una serie di violazioni relative ai monopattini, la circolazione con e-bike non a norma, sprovviste di targa e immatricolazione. Tra le violazioni accertate per le e-bike, quattro riguardano la guida senza la patente per motocicli, categoria in cui di fatto rientrano le bici che, sottoposte agli accertamenti, sono risultate equiparabili a scooter 125 per la potenza che sviluppano - con velocità rilevata sino a 46 km/h, rispetto ai 25 km/h permessi dalla legge - e per il controllo del motore tramite la sola manopola di accelerazione, completamente sconnesso dai pedali per i quali dovrebbe rappresentare un semplice supporto. L'esito dei controlli ha portato anche a una serie di contestazioni per l'omesso uso del casco e la mancanza di copertura assicurativa, per un totale di oltre 22.500 euro. I veicoli sono stati sottoposti a sequestro ai fini della confisca.

Particolare attenzione viene rivolta alle alterazioni operate sui mezzi, che andando a incidere sul funzionamento aumentano i rischi per i conducenti e per gli altri utenti della strada. La sicurezza, ribadisce la Polizia Locale di Piacenza, viene prima di tutto: «L'attività di controllo su monopattini ed e-bike ci permette di individuare situazioni che possono rappresentare un concreto pericolo sulla strada. Le modifiche ai veicoli non sono semplici interventi estetici o tecnici: quando ne alterano le caratteristiche e le prestazioni (rendendole superiori al consentito), possono aumentare considerevolmente i rischi e contribuire al verificarsi di incidenti, a maggior ragione quando si raggiungono velocità e potenza per le quali il mezzo non è stato progettato e omologato».

Il banco prova utilizzato la settimana scorsa verrà acquistato in via definitiva dalla Polizia Locale entro la fine dell'estate. La disponibilità dello strumento consentirà quindi di proseguire e rendere ancora più puntuali gli approfondimenti sulle caratteristiche tecniche dei veicoli in circolazione.

L'attività di controllo sarà accompagnata da una crescente attenzione alla prevenzione e all'informazione. La Polizia Locale intende infatti promuovere una campagna di sensibilizzazione rivolta agli utilizzatori di monopattini ed e-bike, con l'obiettivo di fornire indicazioni chiare sulle regole da rispettare e sui comportamenti corretti da adottare. L'obiettivo non è soltanto sanzionare chi viola le norme, ma prevenire i comportamenti pericolosi e diffondere una cultura della sicurezza, affinché monopattini ed e-bike possano rappresentare una risorsa per la mobilità urbana senza trasformarsi in un fattore di rischio.

«Controlli e consapevolezza devono procedere insieme», conclude la polizia locale: «Vogliamo che chi utilizza questi mezzi sia consapevole dei propri obblighi e, soprattutto, dei rischi legati a un utilizzo scorretto o a modifiche che ne aumentino le prestazioni. La prevenzione degli incidenti passa anche dalla conoscenza e dal rispetto delle regole».