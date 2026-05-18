Controlli sui monopattini in centro e sul Facsal, per ora nessuna multa

Due ore di posti di blocco in altrettanti punti della città, ma dei monopattini non si è vista l’ombra. Andranno avanti comunque nei prossimi giorni i controlli della polizia locale per far rispettare la nuova normativa del Codice della Strada sul targhino per i monopattini. Dopo un periodo puramente dedicato a informare l’utenza, da adesso scattano le sanzioni. Sabato due pattuglie sono state impegnate sul Pubblico Passeggio e in Largo Battisti: ora è diventato infatti obbligatorio il contrassegno identificativo, il cosiddetto “targhino”.

Il contrassegno, personale e non trasferibile da un veicolo all’altro, dovrà essere applicato in modo permanente e ben visibile sul monopattino. Non si tratta di una vera e propria immatricolazione del mezzo, ma di uno strumento finalizzato a consentire l’identificazione del responsabile della circolazione, anche in relazione a comportamenti irregolari come l’abbandono del monopattino sulla sede stradale o sui marciapiedi. Per ottenere il contrassegno sarà necessario seguire la procedura prevista dalla Motorizzazione civile, inserendo i propri dati e quelli del mezzo. Una volta completata la pratica, il targhino verrà spedito direttamente al domicilio del richiedente.