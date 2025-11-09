Controlli sui Tir a Piacenza Sud, inflitte sanzioni per 15mila euro

Controlli serrati del Reparto Pronto Intervento della Polizia locale di Piacenza negli ultimi giorni: nel mirino gli autoarticolati in transito dallo svincolo autostradale di Piacenza Sud (Le Mose), uno dei principali punti di accesso all’area logistica della città e nodo strategico per l’autotrasporto nazionale e internazionale.

L’operazione, pianificata per verificare la regolarità dei mezzi pesanti e dei conducenti, ha portato alla luce numerose irregolarità, in alcuni casi gravi, a carico di autotrasportatori italiani e stranieri.

Nel complesso sono state contestate sanzioni per circa 15mila euro. Gli agenti hanno riscontrato tachigrafi digitali alterati o non funzionanti, licenze di trasporto internazionale falsificate, cabotaggi abusivi, uso improprio delle licenze Cemt, modifiche non consentite ai veicoli, superamento dei limiti di sagoma, eccessi di velocità e mancato rispetto dei tempi di riposo. Un quadro complesso, che conferma come le frodi nel settore dell’autotrasporto siano un fenomeno tutt’altro che marginale e spesso collegato a dinamiche di concorrenza sleale e sfruttamento lavorativo.