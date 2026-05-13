Controllo di vicinato, si allarga la rete dei comuni

Anche Castel San Giovanni e Borgonovo entrano a far parte nel novero degli otto comuni piacentini che hanno siglato con la Prefettura il protocollo di intesa per il controllo di vicinato. Insieme ai due comuni valtidonesi anche Alseno ha siglato lo stesso protocollo, durante una seduta del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Patrizia Palmisani.

Il protocollo porta la firma, oltreché del prefetto Palmisani, dei sindaci Monica Patelli (Borgonovo), Valentina Stragliati (Castel San Giovanni) e Davide Zucchi (Alseno). L'intesa mira a fornire un ulteriore contributo all’attività di prevenzione generale e di controllo del territorio che già viene svolta dalle forze di polizia. La rete dei gruppi di controllo del vicinato rappresentano cioè una forma di controllo sociale del territorio comunale a supporto del lavoro svolto da polizia, carabinieri, polizie locali e tutte le restanti forze dell’ordine.

«L’intesa - si legge in un comunicato della prefettura – esprime un modello di sicurezza integrata che valorizza la collaborazione attiva tra i cittadini, le amministrazioni locali e le forze dell’ordine, con l’obiettivo di prevenire reati attraverso lo scambio di informazioni tempestive e il monitoraggio del territorio».