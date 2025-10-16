Coppia sospetta, arrestato ricercato per vecchi reati

Un uomo arrestato e una donna fotosegnalata è il bilancio di un intervento della polizia nella mattinata di mercoledì 15 ottobre in via Modonesi a Piacenza.

Gli agenti sono intervenuti in seguito alla segnalazione, arrivata alla centrale operativa della Questura, della presenza nella via di due persone sospette, vestite in modo elegante.

La coppia, un uomo ed una donna di nazionalità italiana, è stata rintracciata e i due - che hanno riferito di essere tornati in Italia dopo un lungo periodo all’estero - sono risultati avere precedenti per truffa.

E' risultato anche che l’uomo, un quarantacinquenne italiano della provincia di Como, era ricercato perché destinatario di un ordine di carcerazione per alcuni vecchi reati, per i quali deve scontare un anno e cinque mesi di carcere. Sono stati quindi portati in Questura e fotosegnalati, e al termine degli atti l’uomo è stato tratto in arresto e condotto nel carcere di via delle Novate.