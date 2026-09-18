Coro polifonico Farnesiano, open day aperto a tutti

Il sipario di una una nuova e importante stagione artistica si appresta a calcare la scena cittadina: sabato 19 settembre, nella sede di via Stradella 43, il Coro Polifonico Farnesiano aprirà le porte alla cittadinanza per un imperdibile Open Day dedicato alla musica corale.

Prima di dare il via ufficiale ai corsi in città, tuttavia, la grande famiglia corale ha vissuto il suo momento clou immersa nella natura. Il testimone della nuova stagione arriva infatti direttamente dal Campus corale delle Voci Bianche, svoltosi nella suggestiva cornice di Villa Alberoni di Veano dal 31 agosto al 4 settembre. Cinque giorni intensi di musica, prove, giochi e vita condivisa che hanno riunito bambini e ragazzi nel verde delle colline piacentine. Guidati dalla maestra Paola Gandolfi, i giovani partecipanti hanno lavorato sulla vocalità, sull’ascolto e sul repertorio, vivendo al contempo un’esperienza unica di crescita.

Come sottolinea Alessia Minnone, presidente ed ex Voce Bianca del coro: «So per esperienza quanto il campus possa diventare uno dei ricordi più belli e duraturi dell’infanzia: giorni nei quali si impara non soltanto a fare musica insieme, ma anche a collaborare e a prendersi cura dei più piccoli. Vedere oggi i ragazzi vivere con lo stesso entusiasmo un’esperienza che ha accompagnato generazioni è, nell’anno del nostro cinquantesimo anniversario, particolarmente emozionante».

Mentre l’eco delle note risuona ancora tra le colline, il Farnesiano è pronto a riaccogliere tutti in città, approfondendo l'offerta della nuova stagione proprio durante l'Open Day. L'incontro permetterà di scoprire da vicino l'attività corale: dalle 16:30 alle 17:45 spazio alle Voci Bianche con attività e giochi musicali, mentre dalle 18:00 alle 19:00 si potrà assistere a una prova aperta del Coro Misto.

Occasione ideale per incontrare direttori e coristi e ricevere tutte le informazioni sui percorsi in partenza a ottobre - dai corsi propedeutici per bambini alla tecnica vocale per adulti, basati sul celebre metodo del "cantar leggendo" di Roberto Goitre -, rinnovando così una tradizione che da mezzo secolo arricchisce la vita culturale di Piacenza.

A chiudere il cerchio su una stagione così importante è sempre la presidente Minnone, ricordando i prossimi appuntamenti: «L’autunno sarà ricchissimo di progetti, dai corsi di ottobre ai concerti della Rassegna Polifonica Farnesiana. Il 24 ottobre celebreremo i nostri cinquant'anni con il Gloria di Vivaldi, eseguito con orchestra e soliste di rilievo internazionale come il soprano Roberta Mameli, mentre l’8 novembre ospiteremo i Piccoli Cantori di Torino, anch'essi fondati dal maestro Goitre».