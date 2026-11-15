Corsi d’italiano per stranieri, Bobbio contro l’isolamento

«La lingua è il veicolo principale per vivere bene in un paese». Questa la premessa che ha unito diverse realtà del territorio «per far sentire tutti, cittadini e nuovi arrivati, ma anche quelli che in Italia abitano già da anni e lavorano, parte della stessa comunità». Corsi di italiano gratuiti per chi parte dalle basi, passando per il livello A1, fino a qualcuno che si impegnerà per ottenere il B1: sono trentacinque le persone iscritte al progetto, operativo dal19 novembre grazie alla sinergia tra il gruppo di Bobbio della Croce rossa, la cooperativa Strade Blu e l’organizzazione di volontariato Fabbriche e Nuvole.

«L’esigenza nasce dal bisogno di promuovere l’inclusione» spiega l’operatrice all’accoglienza di Strade Blu Debora Rita Malaponti, in modo da creare «momenti di condivisione in cui possano nascere scambi tra le varie culture». Un luogo dove fare tanta conversazione e scrivere, ma soprattutto «dove tutti imparano qualcosa, sia insegnanti, sia alunni». I corsi, due lezioni a settimana per un totale di ottanta ore, sono rivolti alle persone del centro d’accoglienza di Bobbio e alcuni residenti, ma «chiunque può decidere di partecipare: basta iscriversi e fare il test per stabilire il livello d’entrata».

È stato infatti grazie al Comune di Bobbio e agli spazi messi a disposizione, il Centro polivalente del municipio e lo Scriptorium, che il progetto ha potuto vedere la luce, «un’occasione di impegno per permettere ai ragazzi di inserirsi al meglio, utile anche al lavoro» nella prospettiva del sindaco Roberto Pasquali.