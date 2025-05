Cresce il turismo a Piacenza. «Ora un piano strategico»

Negli ultimi anni Piacenza si è lentamente ma decisamente affacciata sulla scena turistica nazionale, diventando una meta sempre più attrattiva per visitatori italiani e stranieri. A testimoniarlo sono i numeri e i volti che sempre più spesso popolano il centro storico nel weekend, le valli popolate da escursionisti e amanti della natura, ma soprattutto il successo di venti di richiamo che stanno riscrivendo la percezione della città e del suo territorio. Dalla storica tappa del Tour de France nel luglio 2024 fino al Festival del pensare contemporaneo (giunto alla terza edizione) e alla edizione della Placentia Half Marathon di ieri, che ha registrato oltre 2.000 partecipanti.

A confermare questa tendenza è il clima che si respira nel fine settimana in città: visitatori di diverse nazionalità visitano piazze, musei, ristoranti e alberghi, con una presenza visibile che rappresenta non solo una novità, ma anche un'opportunità economica concreta per l'intera comunità, dicono in Municipio. Per questo motivo, l'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Katia Tarasconi ha deciso di fare un passo ulteriore: organizzare il Piano strategico del Turismo a Piacenza, un'occasione di confronto e pianificazione con l'obiettivo di strutturare una strategia turistica duratura, integrata e sostenibile. L'idea è quella di affidare a un professionista del settore un incarico specifico, un progetto che prevede un investimento di circa 50mila euro, fondi che il Comune tenterà di reperire entro luglio.