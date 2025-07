Crisi dei punti vendita Crai, sindacati in allerta

Si dicono preoccupati Cgil, Cisl e Uil riguardo la crisi dei punti vendita a marchio Crai. Già la scorsa primavera alcune attività avevano abbassato la saracinesca e i sindacati avevano parlato di «aria di crisi per la Padial che gestiva direttamente o indirettamente le forniture dei negozi a marchio Crai». «Siamo preoccupati perché ci sono 28 lavoratori su cui non ci sono certezze - sottolinea Marco Pascai della Filcams Cgil - se è vero che gli stipendi e la quattordicesima sono stati pagati nei giorni scorsi, lo è anche il fatto che il lavoro non c'è: l'azienda ha richiesto la cassa integrazione denominata Fis, ossia fondo integrativo salariale. Da questa settimana alcuni lavoratori entreranno in cassa integrazione».

«Il fatto è - fa presente Marco Alquati di Fisascat Cisl - che siamo preoccupati perché questa situazione è il frutto di una condizione che va avanti da tempo, anche se i lavoratori si sono rivolti a noi solo negli ultimi mesi. Abbiamo fatto una prima richiesta di incontro lo scorso aprile, adesso c'è stato qualche contatto per la cassa integrazione, ma ad oggi non abbiamo certezze per i lavoratori». Concorde anche Vincenzo Guerriero di Uiltucs Emilia Romagna: »La preoccupazione è condivisa - spiega - noi non abbiamo firmato l'accordo per il Fis perché non vediamo sbocchi e ci chiediamo cosa succeda dopo. C'è anche un certo rammarico perché siamo stati chiamati in causa solo adesso di fronte a una situazione che si trascina da tempo».