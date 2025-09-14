Crisi  Mcm, il presidente: «Prossime settimane decisive»

Nelle prossime settimane si potrà delineare con maggiore chiarezza il futuro industriale della Mcm, la storica azienda meccanica di Vigolzone che sta vivendo un momento di difficoltà. Unica soluzione concreta sembra essere la cessione dell’azienda. Un primo importante passo concreto è stato fatto al tavolo di salvaguardia convocato dall’assessore regionale Giovanni Paglia a cui hanno partecipato il presidente di Mcm Li Yonglong, i sindaci dei Comuni di Vigolzone e Cadeo, l’ufficio relazioni sindacali di Confindustria Piacenza, l’esperto nominato dalla Camera di Commercio per la composizione negoziata della crisi di Mcm, Mauro Peveri, le rappresentanze sindacali territoriali (Fim, Fiom, Uilm e rsu).

«L’incontro è stato un primo passo concreto e significativo verso il superamento della fase di crisi che l’azienda sta attraversando da giugno 2025, principalmente per l’incapacità della proprietà, vista la situazione, di fornire l’ulteriore supporto finanziario alla società italiana», afferma la presidenza di Mcm. Tra i punti salienti dell’incontro, il presidente Li Yonglong ha sottolineato «l’interesse manifestato da numerosi potenziali investitori, attratti dall’elevata competitività del portafoglio prodotti e dalla qualità del parco clienti, in particolare nel settore aerospaziale».