A Calenzano di Bettola grande festa per il patrono San Lorenzo

Calenzano di Bettola, caratteristico borgo in Valperino, ha vissuto la giornata dedicata al suo patrono San Lorenzo accompagnato da un bel sole, caldo anche in alta valle, ma che ha favorito la partecipazione. Il circolo Anspi “Cultura e Natura” di Calenzano e i suoi infaticabili volontari – una quindicina presenti ogni domenica al ristoro accanto alla chiesa per preparare il pranzo e la merenda – è stato ancora una volta riferimento che ha aiutato a sentirsi parte di una comunità.

Il patrono è stato onorato con la messa, celebrata dal parroco di Bettola, don Angelo Sesenna, e con la processione con la statua del santo portata a spalla dai fedeli. Il pranzo al ristoro è stato molto partecipato, da escursionisti ed amici, tra cui gli appassionati di Fiat 500 del coordinamento piacentino del Fiat 500 Club Italia che anche quest’anno hanno voluto trascorrere una giornata in Alta Val Nure e contribuire all’aspetto benefico della giornata. Il circolo Anspi di Calenzano devolverà parte del ricavato alla Pediatria di Piacenza, cui si aggiungeranno le somme che saranno raccolte il 14 settembre in un apposito evento a Calenzano, cui parteciperà anche il Moto Club Polizia di Stato. La voce di Jessica Scarpetta e la musica di Michele Garilli hanno concluso la giornata. Il circolo Anspi “Cultura e Natura” aprirà il ristoro anche il 15 agosto per la “Grigliatona”.