Al Trofeo Mini Bike l’energia scatenata di 40 giovanissimi

Hanno posato per la immancabile foto di gruppo sotto il grande striscione del Gruppo Libertà prima di salire in sella alle mountain bike e dare sfogo a tutta la loro energia. Sono stati una quarantina i giovanissimi, tra i 5 e i 12 anni, che sabato pomeriggio hanno partecipato alla prima tappa del “Trofeo Mini Bike Unione Valnure Valchero For Life” 2025. L’evento, alla sua 23°, è partito da Sariano di Gropparello. Tutti con il loro caschetto protettivo in testa, la loro divisa (alcuni di loro fanno parte di una società ciclistica), e tutta la loro voglia di pedalare per vincere e divertirsi. La Scuola Ciclismo Piacenza ha coordinato il pomeriggio che si è tenuto nell’area verde di Sariano, in un percorso su terreno naturale e tortuoso, tra curve e cunette, dove i ragazzi e le ragazze hanno dovuto destreggiarsi per arrivare al traguardo.

La polizia locale di Valnure e Valchero ha curato la seconda parte della manifestazione, quella relativa ai quiz sulla sicurezza stradale. Entrambe le prove, di mountain bike e di educazione stradale, oltre che la partecipazione alle tappe, danno punteggi a ciascun partecipante che andranno a comporre la classifica finale. Gadget e merenda per tutti, ma ai primi classificati per categoria, quest’anno è stata consegnata la maglia biancorossa che indosseranno alla prossima prova (che sarà a Carpaneto sabato 10 maggio alle 16 nell’area verde di via Confalonieri), cercando di custodire il primo posto.