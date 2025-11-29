"Baruffe e abbracci", i quattro passi fondamentali per "litigare bene"

Le “baruffe” tra i bambini non sono semplici disturbi della convivenza da punire con castighi e rimproveri, ma momenti significativi in cui i figli imparano a conoscersi, a dialogare e a misurarsi con i propri sentimenti. Marta Versiglia, pedagogista e formatrice del Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza, ha scritto un libro sull'argomento, intitolato “Baruffe e abbracci” pensato apposta per i piccoli, che contiene i quattro passi fondamentali per litigare bene, illustrati alle mamme e ai papà nell'ultimo appuntamento annuale della Scuola Genitori. «Quattro passi, ossia due indietro e due avanti - ha detto Versiglia - il primo è non cercare il colpevole, che di solito compie l'adulto per capire chi ha iniziato, il secondo è non trovare una soluzione perché non corrisponde alla sostenibilità del bambino. A quel punto si fanno i due in avanti, il più importante è il terzo che consiste nel far parlare i bambini tra di loro per dirsi che cosa è successo, infine il quarto con il quale i piccoli trovano una soluzione e si conclude con l'abbraccio».