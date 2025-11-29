Dal presepe alla pista di ghiaccio: a Podenzano arriva il Natale

Giunge alla seconda edizione «Natale all'Haway», il ricco programma di eventi natalizi che animerà Podenzano e le sue frazioni dal 7 dicembre fino al 6 gennaio. Un calendario fitto di appuntamenti reso possibile dalla sinergia tra Comune, associazioni locali e commercianti è stato presentato durante la conferenza stampa svoltasi sabato mattina presso il Palazzo della Cultura.

«La folta lista di eventi è possibile grazie all'interazione delle varie associazioni che collaborano al fine di stendere un programma ricco e variegato», ha sottolineato il sindaco Riccardo Sparzagni, evidenziando il valore della collaborazione sul territorio.

Il via alle celebrazioni è fissato per domenica 7 dicembre alle 20.45 a San Polo, con l'accensione dell'albero di Natale seguita dal concerto delle New Sisters, gruppo gospel podenzanese. L'indomani, 8 dicembre, si inizia con l'apertura della mostra dei presepi all'oratorio Scotti, giunta all'undicesima edizione, insieme alla presentazione del libro "In cammino nel Presepe" di Andrea Gobbi. Le iniziative proseguiranno alle 15.00 con la grande inaugurazione del Natale all'Haway sulla pista di pattinaggio del Giardino Haway.

L'assessore Giulia Borlenghi ha evidenziato che le luminarie sono state implementate rispetto all'anno scorso anche grazie al contributo dei commercianti e ha ringraziato l'associazione Gruppo Presepisti Podenzano per aver allestito un presepe davanti al palazzo comunale utilizzando la casetta messa a disposizione dalle associazioni.

Tra le proposte di quest'anno spicca il Kamishibai, come annunciato dall'assessore Renato Lavezzi: una particolare forma di narrazione con i bambini attorno al focolare, che porterà magia e tradizione nelle festività podenzanesi.

Il programma prosegue con la Notte di Santa Lucia il 12 dicembre, la Baby Dance del 14 e 28 dicembre, il Babbo Natale Acrobatico e Sir Paul ai Vinili il 21 dicembre e il Concerto di Natale il 22 dicembre. Gran finale il 6 gennaio con la Marcia della Befana, che torna a grande richiesta, e con le premiazioni delle iniziative a premi che hanno animato il Natale: lotteria di Natale a cura dei commercianti, che mira a valorizzare il commercio locale e incentivare gli acquisti nei negozi del paese, Natale in vetrina e gara di lettura organizzata dalla biblioteca comunale.

Pro Loco e Avis cureranno il servizio bar sulla pista di pattinaggio del Giardino Haway, aperta dal 21 novembre all'11 gennaio, garantendo degustazioni, DJ set, mostre e momenti di convivialità per tutta la durata delle festività.