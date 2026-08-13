"Dimettetevi": protesta in fiera a Ottone contro la nuova piazza

Un’improvvisa protesta ha animato ieri, 12 agosto, la fiera di Ottone, per riportare al centro del dibattito pubblico la situazione riguardo la piazza della Vittoria. Circa 70 cittadini hanno protestato in centro contro un'opera ritenuta «contraria al volere dei residenti». In maglietta bianca con la scritta “Dimettetevi”, i manifestanti del comitato locale hanno contestato pacificamente la giunta: «L'opera non porta benefici alla valle». Il sindaco Federico Beccia si è detto stupefatto di quanto accaduto. «Non è una protesta legittima ma un rigurgito contro il Comune», ha commentato.