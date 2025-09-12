Fuochi d'artificio e una crociera vinta: gran finale alla Festa della coppa

Non è mai accaduto prima, almeno così si è detto: la prima tombola è stata vinta prima ancora che terminassero le cinquine a disposizione. La 67° edizione della Festa della coppa si è conclusa con un altro record, oltre a quello registrato dalle presenze di visitatori: ossia la fortunata velocità con cui Matteo Chiaramonte, 34enne di Carpaneto, alle 22.20, ha alzato la cartella vincente, con cui peraltro aveva conquistato già due cinquine. Per lui e la sua ragazza, Arianna Martella, 27 anni, anche lei di Carpaneto, c'è una crociera di quattro giorni (offerta dalla Pro loco) pronta a salpare.

«È stata un'edizione meravigliosa - ha dichiarato dal palco Alessandro Corradini, presidente Pro loco Carpaneto. - Abbiamo avuto una partecipazione spettacolare. Ringrazio tutti voi e tutti coloro che ci hanno fatto visita, le aziende che hanno supportato l'organizzazione della festa, i volontari perché ci sono tante persone che hanno dedicato giorni di ferie e ore di sonno perché tutto potesse funzionare al meglio». «Complimenti alla Pro loco - sottolinea il sindaco Andrea Arfani - avete investito tante energie e tanto impegno, ripagato dai tanti che hanno raccolto il vostro invito».