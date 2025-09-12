I 40 anni di Rossetti Market: oggi e domani due serate di show

Per celebrare l'anniversario dei 40 anni, Rossetti Market offre due serate con musica, animazione, divertimento (ingresso e parcheggio gratuiti). Il megastore "sotto casa", come in molti lo chiamano per sottolineare il clima di familiarità che da sempre di respira, festeggia con ospiti speciali. La festa parte stasera – venerdì 12 settembre - nel piazzale del Rossetti Market (via Emilia Est 1388, Alseno) dove saranno utilizzate le varie aree, anche quelle del recente ampliamento. Dalle 19 saranno attivi gli stand gastronomici. Dalle 21.30 il grande live show "Voglio tornare negli anni '90” che fa rivivere le hit che hanno fatto ballare tutti: lo spettacolo non vede solo musica live, ma anche giochi di luce, animazione, tanta energia. Domani, sabato, cade esattamente il 40esimo anniversario della registrazione della Partita Iva della prima attività commerciale di Giuseppe Rossetti, fondatore e titolare di Rossetti Market srl: nasceva allora il primo, piccolo nucleo, di una storia imprenditoriale destinata a diventare grande, e che oggi da' lavoro a oltre 100 persone e ha fidelizzato 25mila clienti.

La giornata di oggi inizia alle 10: tutto il giorno nel piazzale di Rossetti ci sarà infatti la degustazione di prodotti tipici del territorio piacentino e parmense. Nello store, come sempre, la possibilità di trovare oltre 100mila prodotti di categorie merceologiche differenti e stand di diversi marchi importanti in vendita da Rossetti. Dalle 19 aprono stand gastronomici e gonfiabili per bambini. Alle 20.30 si accendono le luci sul palco con il pre-show, animato dalla voce di Nicola Congiu e dalla sand artist Erica Abelardo che ricreerà i 40 anni di storia di Rossetti Market attraverso giochi di sabbia. Dalle 21.30 comic show con gli artisti di Zelig e Colorado Cafè Duilio Pizzocchi, Andrea Di Marco e Paolo Casiraghi.

L'evento sarà condotto dai famosi presentatori Alessandro Greco e Charly Gnocchi. Finale con il dj piacentino Francesco Vaccari e lo spettacolo pirotecnico. Nel corso della serata di domani inoltre ci sarà l'estrazione del grande concorso a premi "Quest'anno vinci tu” per i clienti che hanno la fidelity card. Pare che sia alta un paio di metri l'urna dove saranno inseriti i tagliandi da estrarre per i venti premi in palio: il primo è una Fiat 500 rosso fiammante. Ci sono anche una moto Honda, un trattorino Stiga, una bici elettrica, carrello ferramenta, asciugatrice, robot, macchina del caffè, tv al plasma, buoni spesa da 500 a 100 euro I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus Insieme per l'Hospice. Agli stand gastronomici le persone potranno acquistare piatti diversi: pisarei e fasò piacentini (anche versione vegan), tortelli, hamburger, tagliata, panini, salume, verdure, patatine, torte. Piacenza Memes sarà presente alle due serate con i loro gadget divertenti.