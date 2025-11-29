Il Natale di Piacenza: oggi torna l’appuntamento con i cori
Tutti gli eventi natalizi previsti in questo fine settimana
Redazione Online
|1 ora fa
Una foto d'archivio dei cori natalizi
Si arricchisce della partecipazione delle formazioni corali, come da tradizione, il Natale di Piacenza. Nel pomeriggio di oggi, sabato 29 novembre, le voci del Coro Farnesiano intoneranno i canti della tradizione sotto la Porta del Paradiso della Basilica di Sant'Antonino a partire dalle 15.30. Domani, domenica 30 novembre alle 16, sul palco di piazza Cavalli l’esibizione di Pianomania.
Sabato 6 dicembre alle 16.30, sempre all'ombra di Palazzo Gotico, sarà la volta del "Coro delle Mani Bianche" dell'Orchestra CinqueQuarti, composto dagli alunni del 2°, 5° e 7° Circolo Didattico, mentre domenica 7, alle 16.30, saranno le bambine e i bambini della Casa del Fanciullo i protagonisti del concerto in piazza Cavalli.
Per tutte le attività in programma nel cuore del villaggio di Natale e dintorni, www.nataleapiacenza.it , dove sono indicate nel dettaglio le animazioni previste per i più piccoli e gli eventi speciali, tra cui il mercatino artigianale A-Mano Market, sabato 29 e domenica 30 novembre dalle 10 alle 20, nella cornice dell’Auditorium Sant'Ilario.