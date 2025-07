In 600 alla Marcia della Poiana sotto una luna gigante

Su e giù per le colline della Valluretta, nella luce del tramonto e della luna piena gigante che spunta all'improvviso dalla collina di Pigazzano. Magie della Marcia della Poiana, che è ritornata venerdì sera in grande stile ad Agazzano: oltre seicento marciatori sono arrivati in paese per percorrere i 9 chilometri (facili facili, per tutti) disegnati tra i campi e i vigneti lungo il Luretta dall'associazione Dreaming Agazzano.

Armati di torcia per affrontare i sentieri in notturna, tantissimi si sono presentati in piazza Europa per camminare su percorsi poco noti, accompagnati anche dai propri cani. E c'è pure chi ha portato con sé il figlio di pochi mesi. Il percorso ad anello, presidiato anche da alpini e Croce Rossa, è piaciuto a tutti: dopo aver costeggiato il tratto del torrente Luretta a monte di Agazzano, i marciatori sono saliti sulle colline che circondano il paese, in direzione di San Pietro e Misano, giusto in tempo per potersi godere dall'alto la pianura illuminata nella notte, in mezzo ai campi di girasole.

Profumi di notte d'estate, di campi di frumento mietuto, con piacevole venticello e pure qualche improvvisa goccia di pioggia che non ha spaventato nessuno. Due i ristori previsti sul percorso - tra salumi, frutta e ottime torte - gestiti dai volontari dell'associazione, accompagnati anche dalla musica del chitarrista e cantautore Alessandro Colpani o dalla musica delle fisarmoniche. E poi, alla fine, il meritato "pasta party" in piazza Europa per rifocillarsi e ballare con la musica dei dj davanti al municipio, con la possibilità di scattarsi foto ricordo.