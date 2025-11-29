In centinaia stamattina agli Open Day dell'Università Cattolica

Stamattina, sabato 29 novembre, in occasione dell’Open Day dell’Università Cattolica, centinaia di studenti delle scuole superiori e numerosi genitori hanno affollato gli spazi dell’ateneo. Grazie all’accoglienza e alla disponibilità della comunità universitaria, i partecipanti hanno potuto ottenere tutte le informazioni necessarie per orientarsi nella scelta del proprio futuro accademico.

L’evento è stato caratterizzato da incontri, presentazioni dei corsi, dialoghi con docenti e tutor, oltre a momenti di confronto diretto con gli studenti universitari già iscritti. Proprio questi ultimi hanno contribuito a offrire uno sguardo autentico sulla vita universitaria e sulle opportunità di crescita personale e professionale.

Alla fine della mattina, molti dei ragazzi presenti si sono detti «pienamente soddisfatti dell’esperienza»: hanno apprezzato la chiarezza delle spiegazioni, la cordialità dell’accoglienza e l’organizzazione dell’evento. In diversi hanno espresso che, grazie a questa occasione, si sentono sempre più convinti di iniziare il loro percorso proprio in questa università, riconoscendo nella Cattolica un ambiente stimolante e ricco di possibilità.