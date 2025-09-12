La piscina comunale di Castel San Giovanni tra le “Eccellenze Italiane”

È entrata nel novero delle “Eccellenze Italiane” la piscina comunale di Castel San Giovanni. L’impianto di via Mulini ha ricevuto un riconoscimento dopo una serie di sopralluoghi, anonimi, da parte di alcuni ispettori che si occupano di stilare questa particolare classifica (www.eccellenzeitaliane.com) il cui marchio è ufficialmente registrato in Italia e all'estero dal Ministero dello Sviluppo Economico, Ufficio Brevetti e Marchi. Il riconoscimento è una sorta di “media” tra i punti di forza, vedi qualità dell’acqua, qualità dei prodotti usati, cura del verde e delle attrezzature, e dei punti deboli dell’impianto di via Mulini come le criticità strutturali più volte segnalate. L'eccellenza fa riferimento sia alla struttura ma anche alla gestione delle attività natatorie e di quelle dei centri estivi, frequentati da almeno 250 bambini, che proseguono fino al 26 settembre.