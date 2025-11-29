Mercato immobiliare, a Piacenza transazioni cresciute del 16%

Nel primo semestre del 2025 sono state registrate in provincia di Piacenza - secondo i dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate - 2.364 compravendite immobiliari nel comparto residenziale (abitazioni e loro pertinenze), 330 in più a confronto con il primo semestre del 2024 (+16,2%). Si inverte quindi la fase negativa intercorsa tra il primo semestre 2022 e il corrispondente del 2023, quando si era osservato un calo del 9,6%, nel quadro di un rallentamento fisiologico del mercato dopo i forti incrementi dell’immediato periodo post-pandemico, anche a causa del costo più elevato dei mutui. La ripresa del mercato immobiliare piacentino inoltre è risultata in questi primi sei mesi dell’anno in sintonia con quella sperimentata dall’Emilia-Romagna (+11,7%) e dall’Italia (+9,5%), che hanno conosciuto nell’ultimo triennio un trend analogo.

I dati evidenziano come la congiuntura sia stata favorevole per il nostro territorio anche rispetto al secondo semestre 2024 (+3,8%), avvicinandosi così le transazioni ai massimi del 2022 (e con un guadagno rispetto al pre-Covid ancora di circa il 50 per cento), mentre a livello regionale (-2,2%) e nazionale (-1,3%) l’andamento è stato discendente.

Considerando più nel dettaglio i dati trimestrali, le transazioni sono risultate 1.071 tra gennaio e marzo 2025, in crescita del 20,7% sul 1° trimestre 2024, e 1.292 tra aprile e giugno, +12,7% sul corrispondente trimestre dell’anno precedente. A livello territoriale, il capoluogo Piacenza, con 892 compravendite di abitazioni nel 1°semestre 2025, ha assorbito (nella media dei due trimestri) il 37,7% delle transazioni complessive, mostrando un’incidenza sul totale provinciale che risulta in tendenziale ripresa successivamente alla crisi pandemica del 2020; la variazione sul 1°semestre 2024 è stata di +17,9%, mentre sul 1°semestre 2019 è di +32,2%. Nel resto del piacentino le compravendite di abitazioni durante i primi sei mesi del 2025 sono state invece 1.472, +15,2% rispetto a un anno prima, e ancora in aumento del 60% rispetto ai valori pre-covid.

LA DINAMICA DEI PREZZI - L’evoluzione appena osservata per il volume delle compravendite degli immobili residenziali è associata ad una dinamica dei prezzi delle abitazioni oggetto delle transazioni che risulta finalmente stabilizzarsi, dopo la fase di flessione registrata nel post-pandemia. Gli ultimi dati dell’OMI contenuti nel rapporto regionale dell’Emilia-Romagna riferiti al 2024 evidenziano infatti per la provincia di Piacenza nel suo complesso una quotazione media di 1.021 euro al metro quadro, sostanzialmente sugli stessi livelli del 2023 (-0,5%). A Piacenza città, che registra la quotazione più alta pari a 1.292 €./mq., la variazione è stata di -0,6% (dopo il - 4,6% nel 2023).

I prezzi tengono generalmente di più, in un’ottica di medio-lungo periodo (dal 2014), al di fuori del capoluogo, cosa che viene confermata anche nell’ultimo passaggio 2024/2023, con un calo delle quotazioni (-0,4%) inferiore a quello medio provinciale. Va sottolineato però come l’andamento negativo dei prezzi mostrato ancora sia dal capoluogo, sia dal resto del territorio piacentino, continui a risultare in controtendenza – questa volta in compagnia della provincia di Rimini - rispetto alle variazioni medie regionali (che sono invece positive e crescenti, rispettivamente +1,9% e +1,0%) e a quelle registrate nella maggior parte delle altre province emiliano-romagnole.