Nei punti a rischio ecco i cartelli "all'americana"

Nuovi cartelli gialli fluorescenti tra le strade di Piacenza. Non una scelta estetica, ma un intervento pensato per aumentare la sicurezza. Il Comune ha avviato un piano straordinario finanziato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con 443mila euro, per rendere più visibili i punti delicati della viabilità, a partire dagli attraversamenti frequentati da pedoni, ciclisti e studenti.

«È un progetto predisposto dall’ufficio viabilità del Comune – spiega il vicesindaco Matteo Bongiorni –. Il ministero ha previsto il potenziamento della segnaletica nei punti più sensibili delle città. I contributi sono stati assegnati incrociando i dati sugli incidenti con quelli relativi al loro costo sociale, sulla base delle rilevazioni Istat. Piacenza è così rientrata tra le città italiane che hanno ottenuto questo finanziamento».



Il piano mette nel mirino 12 nodi stradali caratterizzati da un’elevata incidentalità e 41 aree scolastiche. Gli incroci sono stati selezionati analizzando i sinistri registrati dalla polizia locale nel triennio 2022-2024.

«Abbiamo concentrato l’attenzione soprattutto sulle scuole – prosegue Bongiorni –. I nuovi cartelli gialli servono ad ampliare la visibilità, in particolare in presenza di flussi di traffico, pedoni e ciclisti. Sono pannelli che ci invitano anche a recuperare l’abitudine di osservare la segnaletica verticale, soprattutto nei luoghi più delicati».