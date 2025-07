Note di solidarietà per l'hospice di Borgonovo

Grazie all'Orchestra Luigi Cremona e allo Spirit Gospel Choir è stato possibile raccogliere 2700 euro da destinare all'hospice di Borgonovo. Le due formazioni, dirette da Carlo Pisani e Andrea Zermani, si sono cimentate in un repertorio tratto dalle colonne sonore dei più bei film. Il risultato è stato un concerto strepitoso ospitato in una cornice fiabesca: il castello di Rezzanello. L'antico maniero è stato messo a disposizione in via gratuita dai proprietari per l'evento pro hospice. I fondi serviranno a migliorare il comfort delle dieci stanze che ospitano i pazienti della Casa per le cure palliative di Borgonovo.