Oltre l'Autismo già al lavoro con i pacchi del Natale

Ogni anno l'associazione “Oltre l'Autismo” realizza delle vere e proprie chicche per i piacentini, speciali box da regalare in occasione delle festività natalizie. I lavori sono già iniziati, la Cooperativa San Giuseppe (costola operativa dell'associazione) è all'opera per confezionare le eleganti scatole, ma stavolta c'è qualcosa di più, un aiuto concreto da parte di chi è nel mondo del volontariato e sa che cosa vuole dire aiutare qualcuno in caso di bisogno. I volontari di Anpas, Croce Rossa e Misericordia si sono infatti presentati in sede per dare una mano ai ragazzi dell'associazione nella preparazione delle box. La scatola regalo di quest'anno si chiama "Capsa Alberoniana", omaggio all'Opera Pia Alberoni che ha sostenuto l'associazione nel progetto della Casa di Vita che sorgerà in via Spinazzi.